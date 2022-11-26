في عيد ميلادها.. بوسي لـ«الوطن»: والدتي كانت ترافقني أثناء تصوير أفلامي

تحتفل الفنانة بوسي، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر، بعيد ميلادها، إذ قدمت مسيرة شهدت تألقها في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وتلونت في أدوارها ما بين الرومانسية والجدية وأحيانا أدوار الشر.

بوسي تكشف علاقتها بوالدتها

ولعبت والدة الفنانة بوسي، دورًا كبيرًا، في حياة ابنتها، وهو ما كشفت عنه الأخيرة في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «والدتي لم تتركني قط، وكانت ترافقني أثناء تصوير أعمالي، كما أنها أقنعت والدي بعملي ممثلة، والحقيقة أن علاقتي بأمي لم تكن مقتصرة على علاقة أم بابنتها فحسب، بل كانت أكبر من ذلك بكثير».

وأضافت «بوسي»، أن علاقتها بوالدتها كانت سبب سماحها لابنتيها بالاتجاه إلي التمثيل والإخراج، لاسيما أن الفن لم يؤثر على حياتها الشخصية قط، لأنها أخذت حياتها من الفن -على حسب قولها- موضحة: «أنا زوجي كان فنان، وبناتي اتربوا في عائلة فنية».

آخر عمل فني للفنانة بوسي

وكانت آخر أعمال الفنانة بوسي، مسلسل «البرنسيسة بيسة»، عام 2019، والتي كانت تدور أحداثه حول «بيسة» التي تفقد أهلها في طفولتها، فتقوم خالتها بتولي تربيتها، لتتوالى الأحداث بعدها في أجواء من الدراما الاجتماعية التي يغلب عليها طابع التشويق والإثارة.