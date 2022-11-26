أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة: مصر تدخلت في اليمن القرن الماضي بسبب عدم الاستقرار

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد مرحلة تاريخية على مر العصور إلا وكان لمصر وجود فيها، لافتًا إلى أن هناك رابطة بين الأمن القومي لمصر وبين ما يجري في اليمن.

وأوضح «يوسف» في لقاء له ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دواعي تدخل مصر في اليمن كانت بسبب عدم استقرار اليمن وحدوث صراعات داخلية، مشيرا إلى أن الحاكم المصري لا يستجيب للتدخل إلا إذا كانت هناك علاقة أمنية جيدة بين البلدين.

جاء ذلك ضمن فيلم وثائقي عرضه برنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، لرصد تاريخ أزمات اليمن وصراعاتها الداخلية في القرن الماضي.