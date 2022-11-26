فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بموعد عودته إلى القاهرة

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، أبلغ مجلس إدارة النادي، بموعد وصوله إلى القاهرة، عائداً من البرتغال، بعد إجازة قصيرة حصل عليها، لحضور مراسم جنازة نجل زوجته، الذي توفى مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن فيريرا أخبر إدارة نادي الزمالك، بأنه سيصل إلى القاهرة، يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، من أجل العودة لقيادة تدريبات الفريق الأبيض.

وسغيب فيريرا عن قيادة نادي الزمالك خلال مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها اليوم السبت، وسيقود مساعده روي أجواش كتيبة الفريق الأبيض في تلك المواجهة.

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