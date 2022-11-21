الصين تسجل 2277 إصابة محلية بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة

سجلت السلطات الصحية الصينية، 2277 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، في البر الرئيس للبلاد، أمس الأحد، وحالتي وفاة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5229 حالة وفاة، مشيرة في تقرير يومي، إلى خروج 982 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع الإجمالي إلى 261 ألفا و123 شخصا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، وفاة مسن من بكين «87 عاما» جراء إصابته بفيروس كورونا في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد منذ نحو نصف عام.

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 23 ألفا و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 61 حالة وافدة من الخارج و35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 مليونا، و581 ألف، 856 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و66 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، حذر الخبراء بكوريا الجنوبية، من ارتفاع حاد محتمل في عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، بالنظر إلى انخفاض معدل التطعيم بالجرعات التنشيطية.