«التعليم»: بدء وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل

أعلنت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عن الاستعدادات النهائية؛ لعقد امتحانات شهر نوفمبر 2022 لجميع صفوف النقل، من خلال البدء في وضع أسئلة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، مؤكدة أن امتحانات نوفمبر الشهرية ستبدأ من 29 الشهر الجاري.

أسئلة امتحانات نوفمبر 2022 فيما تم تدريسه للطلاب

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل، ستكون من ضمن ما تم تدريسه من مقررات دراسية للطلاب، خلال شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن كل إدارة تعليمية تقوم بوضع أسئلة الامتحانات الخاصة بها، ولن تكون موحدة على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، إذ إن أن امتحانات نوفمبر تبدأ 29 من الشهر الجاري في بعض المديريات التعليمية.

إجراءات مشددة داخل المدارس لمواجهة كورونا

وقال المصدر، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، خلال سير العام الدراسي الجديد، وعقد امتحانات نوفمبر 2022.

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسجيل الحضور والغياب إلكترونيا بشكل يومي.

أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 تقيس الفهم

وأشار المصدر، إلى أن أسئلة امتحانات نوفمبر 2022، لطلاب صفوف النقل، تقيس الفهم ونتائج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بأن الامتحانات الشهرية ستعقد مع تسيير اليوم الدراسي، ويتم اختيار حصة لعقد الامتحانات، وستكون مدة الامتحان 45 دقيقة.

وأوضح أنّ أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد، مُقسمة إلى «5% انضباط، و5% سلوك، و10% أحد اختبارات الشهرين، و80% اختبار الفصل الدراسي الأول».