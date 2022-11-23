جداول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لأولى ثانوي في المحافظات

7 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول الثانوي في جميع المحافظات، حيث أعلنت عدة إدارات التعليمية مواعيد الامتحانات التي ستعقد في الحصة الخامسة، وأصدرت الجداول، بينما ما يزال هناك عدة إدارات أخرى تحضر الجداول تمهيداً للإعلان عنها.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر نوفمبر 2022 للثانوي في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2022 الدقهلية

وانتهت محافظة الدقهلية من وضع جداول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول الثانوي، وأعلنت عنها بعدما اعتمدها ناصر شعبان شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى ثانوي

وتنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2022، من 4 وحتى 15 ديسمبر المُقبل وفقاً للجداول، حيث ستعقد الامتحانات خلال الحصة الخامسة حتى لا تؤثر على انتظام الدراسة على مدار اليوم.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية، والذي جاء كالتالي:

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان مادة الجبر وحساب المثلثات والهندسة التحليلية.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان مادة الأحياء.

الأحد 11 ديسمبر: امتحان مادة الكيمياء.

الاثنين 12 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.

الثلاثاء 13 ديسمبر: امتحان مادة التاريخ.

الأربعاء 14 ديسمبر: امتحان مادة الجغرافيا.

الخميس 15 سنة: امتحان مادة الفلسفة.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى ثانوي قنا

وفي محافظة قنا أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأولى الثانوي بمختلف الإدارات التعليمية والتي تنطلق الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 6 ديسمبر المُقبل، حيث جاء الجدول كالتالي:

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى ثانوي المنوفية

وتنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى ثانوي، في محافظة المنوفية الأحد 27 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 8 ديسمبر، وفقاً للجدول التالي:

الأحد 27 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 28 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادة الأحياء.

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادة الكيمياء.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ والتربية الدينية.

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان مادتي الجغرافيا والتربية الوطنية.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان مادتي الفلسفة والحاسب الآلي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 الجيزة

وفي محافظة الجيزة تم الإعلان عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 في مختلف المدارس، حيث تنطلق في الفترة من 4 وحتى 8 ديسمبر المُقبل وفقاً للجدول التالي:

الأحد 4 ديسمبر: امتحان الكيمياء واللغة العربية.

الإثنين 5 ديسمبر: امتحان الفلسفة واللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان التاريخ والأحياء.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان الجغرافيا والرياضيات.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 في باقي المحافظات

وفيما يخص امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى ثانوي في باقي المحافظات، فإنّه لم يتم الإعلان عن جداول الامتحانات في باقي المحافظات حتى الآن، حيث ما تزال مديريات التربية والتعليم بصدد وضع واعتماد الجداول تمهيداً لإعلانها.