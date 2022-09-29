تفاصيل تطبيق أعمال السنة في العام الدراسي الجديد.. 20 درجة منها 5 لـ«السلوك»

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل درجات أعمال السنة المقرر تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد، والدرجات المخصصة لها وآلية توزيعها، مؤكداً أنّها تُعد الطالب بشكل جيد للامتحانات كي يعرف مستواه أولا بأول.

وتقدّم «الوطن» إجابات عن جميع الأسئلة الخاصة بدرجات أعمال السنة والتي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، حسب ما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر اليوم بمقر الوزارة قبل قليل.

موعد تطبيق درجات أعمال السنة

- متى يتم تطبيق درجات أعمال السنة؟

يتم تطبيق درجات أعمال السنة اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

- ما الصفوف التي تُطبق عليها؟

تُطبق أعمال السنة بدءا من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

- هل تُطبق أعمال السنة على الشهادة الإعدادية؟

لا تُطبق درجات أعمال السنة على الشهادة الإعدادية.

- ما الهدف الأساسي لها؟

إعداد الطالب للمذاكرة أولا بأول، والتدريب على الامتحان، وتطبّقها وزارة التربية والتعليم بشكل يحقق العدالة لتصحيح المسار.

تفاصيل تطبيق قرار درجات أعمال السنة

- كيف يتم تطبيقها؟

يتم تطبيق اختبارين بواقع 20 درجة، منها 5 للسلوك و5 للمواظبة و10 لاختبار قصير.

- ما تفاصيل الاختبار؟

يتم إعداد الاختبار من قبل موجه المادة الدراسية ويكون على مستوى المدرسة.

- كم عدد الاختبارات في التيرم الواحد؟

سيتم عقد اختبارين في التيرم الواحد.

- متى تُعقد الاختبارات؟

يُعقد الاختبار الأول اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل والثاني في شهر نوفمبر.

وفي سياق متصل، قالت ميرفت عويس، خبيرة تربوية، إنّ أعمال السنة في غاية الأهمية بالنسبة للطالب، لأنها تسهم في تنظيم العملية التعليمية وتنظيم المذاكرة، كما تعد عاملا لزيادة درجات الطالب في حالة اخفاقه في امتحان معين، مؤكدة لـ«الوطن» أهمية تطبيقها من جانب المعلمين بشكل أكثر حيادية.