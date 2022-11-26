انقطاع المياه في عدة مناطق بالمنوفية وسوهاج اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب في المحافظات، انقطاع المياه في عدة مناطق بالمحافظات، اليوم السبت، للصيانة الدورية وغسيل المروقات، وذلك في المنوفية وسوهاج ومطروح.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه اليوم بالمنوفية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه اليوم السبت، في 6 مراكز، وهي قويسنا والشهداء والباجور وبركة السبع ومنوف وشبين الكوم والقرى التابعة لها، وذلك لغسيل المروقات، من 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

مواعيد انقطاع المياه اليوم في سوهاج

بينما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، انقطاع المياه اليوم عن مدينة طما والقرى التابعة لها، وهي المدمر والعتامنة والسلامون، وذلك للصيانة الدورية وغسيل المروقات، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا

عودة ضخ المياه بمطروح

فيما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، استئناف ضخ المياه اليوم بمدينة مطروح، عقب الانتهاء من إصلاح خط المياه الرئيسي.

وطالبت شركات المياه بكل محافظة، المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة طوال فترة انقطاع المياه.