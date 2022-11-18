انقطاع المياه اليوم وغدا عن 19 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن خريطة انقطاع المياه اليوم بعدد من الأماكن بالقاهرة، اليوم وغدا، حيث يتم قطع مياه الشرب اليوم من الثامنة مساء حتى الرابعة صباح السبت في 8 مناطق بمصر الجديدة وجسر السويس وشارع جسر السويس التابع لعين شمس، ومنطقة إسكان أبو غزلة، والسبع عمارات، وإسكان ألماظة وميدان تريموف ومتفرعاته وأرض الجولف بمصر الجديدة، وشارع عمر بن الخطاب ومتفرعاته، ومنطقة العزب بعين شمس، بسبب أعمال الصيانة الطارئة برافع وخزان ألماظة القديم.

توفير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات بأماكن انقطاع مياه الشرب اليوم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أماكن انقطاع المياه غدا السبت من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر مساء عن 11 منطقة بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بجوار الطريق الدائري من مؤسسة الزكاة حتى التروللي.

أماكن قطع المياه في السلام والمرج

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى أماكن انقطاع المياه عن بعض مناطق السلام بسبب أعمال التحويل ومنها «مساكن النيل بجميع حروفها، مساكن صف الضباط، مساكن القاهرة ج و د، تقسيم مكة، إسكان الاجتماع، عرب الجرعان والريان، منطقة الأهالي خلف اسبيكو، علاوة على قطع المياه وتأثر بعض المناطق في المرج مثل البركة، والحوض الطويل، وكفر أبوصير، وحوض القصب.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في الأماكن التي تتضرر من قطع المياه باتخاذ ما يلزم وتوفير احتياجاتهم خلال فترة قطع المياه مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب لخدمة المواطنين.