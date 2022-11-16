انقطاع المياه عن بعض مناطق أسيوط لمدة 4 ساعات مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، انقطاع المياه عن منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط وقرية درنكة، بدءًا من الساعة 12 مساء، حتى الساعة الرابعة فجر الخميس، لبدء أعمال صيانة خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة قطر 800 مم.

وطالبت الشركة العملاء، بتوفير كل تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي.

ويطمئن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كل العملاء، أنه سيجري إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.