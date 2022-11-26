محافظ الإسكندرية يكرم طاقما طبيا أنقذ حياة بطلة الترايثلون.. توقف قلبها 22 دقيقة

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الفريق الطبي الذي أنقذ حياة البطلة الرياضية جومانا ياسر، لاعبة منتخب مصر في الترايثلون، والتي توقف قلبها لمدة 22 دقيقة، في أمر أشبه بما حدث للاعب الدنماركي كريستين أريكسن، الذي توقف قلبه خلال بطولة «اليورو الماضية».

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن بطلة الترايثلون سقطت في سبتمبر الماضي، خلال التمرين في المياه لتُصاب بتشنجات مع خروج فقاعات من الفم أدت إلى نقلها على الفور لأحد المستشفيات، ليكتشف الأطباء توقف قلبها لأكثر من 22 دقيقة.

محافظ الإسكندرية: عناية الله والتدخل السريع أنقذها

وقال محافظ الإسكندرية إن عناية الله والتدخل السريع للطاقم الطبي المتميز، وقيامهم بعمل إنعاش كهربائي، وحقن للقلب بالأدرينالين، واستمرارهم في محاولات إنعاش قلب اللاعبة كان سببا في عودة النبض لقلبها وإنقاذ حياتها.

محافظ الإسكندرية يثمن دور الطاقم الطبي

وثمن «الشريف» دور الطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبل البطلة الرياضية، وقدم لها الرعاية الطبية اللازمة حتى عادت للحياة بعد أن توقف قلبها، وفقدت وعيها لأسابيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الذي أقامته أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، والذي أكد «الشريف» خلاله على أن المحافظة تدعم كل من يقدم رعاية صحية للمواطن السكندري.