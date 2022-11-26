أسعار السمك اليوم.. البلطي يبدأ من 20 جنيهًا والمرجان بـ37

شهدت أسعار عدد من أصناف الأسماك بالأسواق اليوم الأربعاء، ومن بينها سوق العبور، انخفاضاً، فيما استقرت أسعار أنواع أخرى وارتفع سعر عدد من الأنواع.

وتقدم «الوطن» لقرائها أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

بلطي 1 من سعر 33 إلى سعر 37 جنيهاً

بلطي 2 من سعر 28 إلى سعر 31 جنيهاً

بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيهاً

فيليه بلطي من سعر 30 إلى سعر 160جنيهاً

قشر بياض من سعر 65 إلى سعر 105 جنيهات

بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع)

من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

قراميط - شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً

الثعابين تبدأ من سعر 50 جنيهاً

سمك ثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيهاً

مكرونة خليجى من سعر 37 إلى سعر 57 جنيهًا

مكرونة سويسي من سعر 64 إلى سعر 104 جنيهات

برانيس إسكندراني من سعر 58 إلى سعر 102 جنيه

مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً

سمك الموسى من سعر 155 إلى سعر 275 جنيهاً

سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 120 إلى سعر 250 جنيهاً

سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

حدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً

كابوريا من سعر 30 إلى سعر 80 جنيهاً

مرجان 1 من سعر 55 إلى سعر 71 جنيهاً

مرجان 2 من سعر 37 إلى سعر 47 جنيهاً

مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً

بربون 1 من سعر 55 إلى سعر 75 جنيهاً

بربون 2 من سعر 41 إلى سعر 51 جنيهاً

بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهاً

دنيس من سعر 100 إلى سعر 160جنيهاً

الجمبرى يبدأ من 160 جنيهاً

جمبري جامبو من سعر 360 إلى سعر 452 جنيهاً

جمبري 1 من سعر 265 إلى سعر 345 جنيهاً

جمبري 2 من سعر 155 إلى سعر 255 جنيهاً

جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيهاً

جمبري 3 من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهاً

بوري 1 من سعر 60 إلى سعر 90 جنيهاً

بوري 2 من سعر 40 إلى سعر 48 جنيهاً

مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

سمك وقار من سعر 65 إلى سعر 155 جنيهاً

قاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهاً

موزة من سعر 55 إلى سعر 71 جنيهاً

سردين من سعر 55 إلى سعر 61 جنيهاً

كسكمري من سعر 35 إلى سعر 54 جنيهاً

سردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً

ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهاً