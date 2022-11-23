انخفاض أسعار الأسماك في مدن القناة.. «الجمبري» يبدأ من 150 جنيها

شهدت أسعار الأسماك في منطقة القناة، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا عن أسعار الأسبوع الماضي في محافظات مدن القناة الثلاث، وخاصة في الأسواق الكبرى وأسواق الجملة.

وفي السويس انخفض سعر السمك البلطي ليسجل 25 جنيها للكيلو في انخفاض عن مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، فيما بدأت أسعار الجمبري من 150 جنيها للكيلو.

الأسعار تتفاوت حسب حالة الأسماك وحجمها

وقال حمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، أن الأسعار تتفاوت حسب حالة الأسماك وحجمها، مشيرًا إلى أن الأسعار الاسترشادية بلغت 50 جنيها للكسكمري و25 جنيها للحفارة الصغيرة و70 جنيها للحفارة الوسط و65 جنيها للطوبارة الصغيرة، و80 جنيها للقاروص صغير الحجم ويصل إلى 120 جنيها في أجود الأنواع و80 جنيها للسهلية و150 جنيها للشعور.

وأشار «الملاح» إلى أن سعر السمك الدنيس سجل 150 جنيها كمتوسط سعر فيما سجل الحارات 100 جنيه للكيلو وسجل البوري 90 جنيها، ووصل إلى 110 في الكيلو فيما سجل اللوت 90 جنيها.

سعر السمك في بورسعيد

وسجلت أسعار الجمبري في سوق بورسعيد اليوم الأربعاء، انخفاضا محلوظا أيضًا، حيث بدأ الكيلو بـ 80 جنيها فقط مقارنة بـ 120 جنيها للكيلو في بعض المناطق الأخرى.

وقال محمد محسن أحد تجار السمك في بورسعيد، إن سمك البوري سجل 60 جنيها لأقل الأنواع، فيما ارتفع بحسب الحجم ليصل إلى 58 جنيها للكيلو فيما سجل سمك اللوت 70 جنيها والشخرم 60 جنيها والكابوريا 60 جنيها والشبار الأخضر 60 جنيها للكيلو، والدنيس البلدي 100 جنيها للكيلو فيما سجل الدنيس صغير الحجم 60 جنيها والجمبري الأحمر 140 جنيها للكيلو، فيما ارتفعت أسعار السهلية «المبطرخ» إلى 130 جنيها.

سعر السمك في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، انخفضت أسعار الأسماك وخاصة سمك البلطي خلال هذا الأسبوع ليسجل 30 جنيها للكيلو في أسواق التجزئة بدلاً من 40 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وقال محمد أدهم أحد تجار السمك في الإسماعيلية، إن سمك البوري سجل 85 جنيها اليوم الأربعاء للكيلو، و140 جنيها لسمك الدنيس و70 جنيها لسمك اللوت و120 جنيها لسمك القاروص، فيما سجل الجمبري 160 جنيها للكيلو البلدي و120 جنيها للكيلو الدرجة الثانية.