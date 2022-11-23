أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي يبدأ بـ20 جنيها والجمبري يصل لـ450
كتب:
حمدى عبد الله
11:41 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
الجمبري
انخفضت أسعار عدد من أنواع الأسماك في أسواق المحافظات، اليوم الأربعاء، وشهد سوق العبور، أيضا، انخفاضا في أسعار بعض الأصناف، منها: البلطي والمكرونة السويسي والباربون، فيما ارتفع سعر الجمبرى الجامبو، واستقرت أنواع أخرى، مثل: الثعابين والحدادي والباغة، وفقا للمعروض بالسوق.
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
سمك بلطي 1: 33 - 37 جنيها
بلطي 2: 28 - 31 جنيها
بلطى أسوان: 20 - 40 جنيها
فليه بلطي: 30 - 160 جنيها
قشر بياض: 70 - 100 جنيه
بياض أملس 1 (بلدي): 60 - 100 جنيه
بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): 30 - 50 جنيها
قراميط - شيلان: 10 - 20 جنيها
الثعابين: 50 - 250 جنيها
مكرونة خليجي: 32 - 56 جنيها
مكرونة سويسي: 58 - 102 جنيه
برانيس إسكندراني: 58 - 102 جنيه
مكرونة مجمدة: 30 - 40 جنيها
سمك الموسى: 150 - 270 جنيها
سبيط - كاليماري - سابيا: 110 - 220 جنيها
سمك القرش: 30 - 50 جنيها
حدادي: 10 - 20 جنيها
كابوريا: 24 - 84 جنيها
مرجان 1: 55 - 71 جنيها
مرجان 2: 35 - 51 جنيها
مرجان مجمد: 20 - 30 جنيها
بربون 1: 60 - 70 جنيها
بربون 2: 44 - 54 جنيها
بربون مجمد: 25 - 35 جنيها
دنيس: 100 - 160 جنيها
الجمبري يصل إلى 450 جنيها
جمبري جامبو: 360 - 450 جنيها
جمبري 1: 260 - 350 جنيها
جمبري 2: 160 - 250 جنيها
جمبري 2 مجمد: 90 - 170 جنيها
جمبري 3: 60 - 150 جنيها
بوري 1: 66 - 88 جنيها
بوري 2: 40 - 60 جنيها
مازليا - كشر: 30 - 50 جنيها
سمك شعور: 30 - 50 جنيها
سمك وقار: 80 - 120 جنيها
قاروص – لوت: 60 - 140 جنيها
موزة: 36 - 72 جنيها
باغة: 10 جنيها
سردين: 35 - 61 جنيها
كسكمري: 35 - 51 جنيها
سردين مجمد: 20 - 30 جنيها
ماكريل مجمد: 25 - 35 جنيها