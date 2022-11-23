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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي يبدأ بـ20 جنيها والجمبري يصل لـ450

كتب:

حمدى عبد الله
11:41 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
الجمبري

الجمبري

انخفضت أسعار عدد من أنواع الأسماك في أسواق المحافظات، اليوم الأربعاء، وشهد سوق العبور، أيضا، انخفاضا في أسعار بعض الأصناف، منها: البلطي والمكرونة السويسي والباربون، فيما ارتفع سعر الجمبرى الجامبو، واستقرت أنواع أخرى، مثل: الثعابين والحدادي والباغة، وفقا للمعروض بالسوق. 

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سمك بلطي 1: 33 - 37 جنيها

بلطي 2: 28 - 31 جنيها

بلطى أسوان: 20 - 40 جنيها

فليه بلطي: 30 - 160 جنيها

قشر بياض: 70 - 100 جنيه

بياض أملس 1 (بلدي): 60 - 100 جنيه

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): 30 - 50 جنيها

قراميط - شيلان: 10 - 20 جنيها

الثعابين: 50 - 250 جنيها

مكرونة خليجي: 32 - 56 جنيها

مكرونة سويسي: 58 - 102 جنيه

برانيس إسكندراني: 58 - 102 جنيه

مكرونة مجمدة: 30 - 40 جنيها

سمك الموسى: 150 - 270 جنيها

سبيط - كاليماري - سابيا: 110 - 220 جنيها

سمك القرش: 30 - 50 جنيها

حدادي: 10 - 20 جنيها

كابوريا: 24 - 84 جنيها

مرجان 1: 55 - 71 جنيها

مرجان 2: 35 - 51 جنيها

مرجان مجمد: 20 - 30 جنيها

بربون 1: 60 - 70 جنيها

بربون 2: 44 - 54 جنيها

بربون مجمد: 25 - 35 جنيها

دنيس: 100 - 160 جنيها

الجمبري يصل إلى 450 جنيها

جمبري جامبو: 360 - 450 جنيها

جمبري 1: 260 - 350 جنيها

جمبري 2: 160 - 250 جنيها

جمبري 2 مجمد: 90 - 170 جنيها

جمبري 3: 60 - 150 جنيها

بوري 1: 66 - 88 جنيها

بوري 2: 40 - 60 جنيها

مازليا - كشر: 30 - 50 جنيها

سمك شعور: 30 - 50 جنيها

سمك وقار: 80 - 120 جنيها

قاروص – لوت: 60 - 140 جنيها

موزة: 36 - 72 جنيها

باغة: 10 جنيها

سردين: 35 - 61 جنيها

كسكمري: 35 - 51 جنيها

سردين مجمد: 20 - 30 جنيها

ماكريل مجمد: 25 - 35 جنيها

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بقلم حمدى عبد الله