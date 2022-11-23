أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي يبدأ بـ20 جنيها والجمبري يصل لـ450

انخفضت أسعار عدد من أنواع الأسماك في أسواق المحافظات، اليوم الأربعاء، وشهد سوق العبور، أيضا، انخفاضا في أسعار بعض الأصناف، منها: البلطي والمكرونة السويسي والباربون، فيما ارتفع سعر الجمبرى الجامبو، واستقرت أنواع أخرى، مثل: الثعابين والحدادي والباغة، وفقا للمعروض بالسوق.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سمك بلطي 1: 33 - 37 جنيها

بلطي 2: 28 - 31 جنيها

بلطى أسوان: 20 - 40 جنيها

فليه بلطي: 30 - 160 جنيها

قشر بياض: 70 - 100 جنيه

بياض أملس 1 (بلدي): 60 - 100 جنيه

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): 30 - 50 جنيها

قراميط - شيلان: 10 - 20 جنيها

الثعابين: 50 - 250 جنيها

مكرونة خليجي: 32 - 56 جنيها

مكرونة سويسي: 58 - 102 جنيه

برانيس إسكندراني: 58 - 102 جنيه

مكرونة مجمدة: 30 - 40 جنيها

سمك الموسى: 150 - 270 جنيها

سبيط - كاليماري - سابيا: 110 - 220 جنيها

سمك القرش: 30 - 50 جنيها

حدادي: 10 - 20 جنيها

كابوريا: 24 - 84 جنيها

مرجان 1: 55 - 71 جنيها

مرجان 2: 35 - 51 جنيها

مرجان مجمد: 20 - 30 جنيها

بربون 1: 60 - 70 جنيها

بربون 2: 44 - 54 جنيها

بربون مجمد: 25 - 35 جنيها

دنيس: 100 - 160 جنيها

الجمبري يصل إلى 450 جنيها

جمبري جامبو: 360 - 450 جنيها

جمبري 1: 260 - 350 جنيها

جمبري 2: 160 - 250 جنيها

جمبري 2 مجمد: 90 - 170 جنيها

جمبري 3: 60 - 150 جنيها

بوري 1: 66 - 88 جنيها

بوري 2: 40 - 60 جنيها

مازليا - كشر: 30 - 50 جنيها

سمك شعور: 30 - 50 جنيها

سمك وقار: 80 - 120 جنيها

قاروص – لوت: 60 - 140 جنيها

موزة: 36 - 72 جنيها

باغة: 10 جنيها

سردين: 35 - 61 جنيها

كسكمري: 35 - 51 جنيها

سردين مجمد: 20 - 30 جنيها

ماكريل مجمد: 25 - 35 جنيها