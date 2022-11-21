أسعار الأسماك اليوم ببورصة كفر الشيخ.. «البلطي» يبدأ من 20 جنيهًا

سجلت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين، استقرارًا وذلك خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية والتي شهدتها بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7» بمحافظة كفر الشيخ، سواء للأسماك النيلية، أو الأسماك البحرية.

وقال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر أسماك البلطي تراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر أسماك البوري الطوبار بين 40 و60 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، والبوري تراوح بين 45 حتى 70 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر أسماك البليمي 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم ببورصة كفر الشيخ

وأكد «الشامي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك اليوم التي سبق ذكرها قد شهدت استقرارا منذ مطلع الأسبوع الجاري، مشيرا أن الأسعار اليوم لأسماك الكابوريا قد سجل سعر 50 جنيها للكيلو، وسجل سعر السمك البياض 65 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر سمك المبروك 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 18 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 80 جنيهًا للجمبري صغير الحجم حتى 260 جنيهًا للكيلو.

القاروص سجل نحو 165 جنيهًا

وأشارعضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، إلى أن أسعار أسماك اليوم للسمك القاروص قد سجلت 165 جنيها للكيلو، واللوت 90 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 100 جنيه للكيلو، والدنيس 55 جنيهًا للكيلو، والحبار 160 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر أسماك السردين 40 جنيهًا للكيلو، والثعابين السمكية 135 جنيهًا للكيلو، حتى 155، والوقار 1550 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر السمك البربوني 70 جنيها للكيلو.