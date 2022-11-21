أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين.. «البلطي» يبدأ من 20 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين، في سوق العبور انخفاضًا لبعض الأصناف، منها البلطي والمكرونة السويسي والباربون، فيما ارتفعت أنواع أخرى مثل الجمبري الجامبو، وفقًا للمعروض بالسوق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، على النحو التالي:

أسعار الأسماك في سوق العبور

سمك البلطي يبدأ سعره من 32 حتى 38 جنيها.

بلطي أسطواني يبدأ سعره من 20 حتى 40 جنيها.

سمك الفلية بلطي يبدأ سعره من 30 حتى 160 جنيها.

قشر بياض يبدأ سعره من 60 حتى 100 جنيه.

بياض املس 1 (بلدى) يبدأ سعره من 60 حتى 100 جنيه.

سمك البياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) يبدأ سعره من 30 حتى 50 جنيها.

القراميط – شيلان يبدأ سعره من 10 حتى 20 جنيها.

سمك الثعابين يبدأ سعره من 50 حتى 250 جنيها.

المكرونة الخليجى يبدأ سعره من 34 حتى 60 جنيها.

المكرونة السويسي الكيلو يبدأ من 62 جنيها.

المكرونة السويسي يبدأ سعره من 62 حتى 104 جنيهات.

البرانيس اسكندرانى يبدأ سعره من 62 حتى 104جنيهات.

المكرونة مجمدة يبدأ سعره من 30 حتى 40جنيهات.

سمك الموسى يبدأ سعره من 150 حتى 260 جنيها.

سبيط - كاليماري – سابيا يبدأ سعره من 110 حتى 230 جنيها.

سمك القرش يبدأ سعره من 30 حتى 50 جنيها.

الحدادى يبدأ سعره من 10 حتى 20 جنيها.

أسعار الكابوريا اليوم الاثنين

الكابوريا يبدأ سعره من 26 حتى 86 جنيها.

سمك المرجان 1 يبدأ سعره من 56 حتى 66 جنيها.

المرجان 2 يبدأ سعره من 36 حتى 50 جنيها.

المرجان المجمد يبدأ سعره من 20 حتى 30 جنيها.

سمك البربون 1 يبدأ سعره من 58 حتى 70 جنيها.

سمك البربون 2 يبدأ سعره من 42 حتى 54 جنيها.

البربون المجمد يبدأ سعره من 25 حتى 35 جنيها.

سمك الدنيس يبدأ سعره من 100 حتى 160 جنيها.

كيلو الجمبري الجامبو يبدأ من 370 جنيها.

الجمبري الجامبو يبدأ سعره من 370 حتى 450 جنيها.

الجمبري 1 يبدأ سعره من 260 حتى 360 جنيها.

الجمبري 2يبدأ سعره من 160 حتى 250 جنيها.

جمبري 2 مجمد يبدأ سعره من 90 حتى 170 جنيها.

جمبري 3 يبدأ سعره من 55 حتى 145 جنيها.

سمك البوري 1 يبدأ سعره من 66 حتى 86 جنيها.

البوري 2 يبدأ سعره من 40 حتى 60 جنيها.

مازليا – كشر يبدأ سعره من 30 حتى 50 جنيها.

سمك شعور يبدأ سعره من 30 حتى 50 جنيها.

سمك الوقار يبدأ سعره من 70حتى 130 جنيها.

القاروص – لوت يبدأ سعره من 60 حتى 140 جنيها.

الموزة يبدأ سعره من 30 حتى 69 جنيها.

السردين يبدأ سعره من 35 حتى 59 جنيها.

كسكمري يبدأ سعره من 35 حتى 49 جنيها.

السردين مجمد يبدأ سعره من 20 حتى 30 جنيها.

سمك ماكريل مجمد يبدأ سعره من 25 حتى 35 جنيها.