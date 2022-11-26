الصحة تطلق قوافل طبية في 6 محافظات ضمن «حياة كريمة»: الكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي 26 و27 نوفمبر 2022، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن العظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل بمحافظات القليوبية، والفيوم وكفرالشيخ والمنوفية وسوهاج وأسيوط.

القوافل الطبية ستكون في نزلة القاضي مركز طهطا بسوهاج

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن القوافل الطبية ستكون في نزلة القاضي مركز طهطا بسوهاج، والحوة مركز بيلا بكفر الشيخ، وبتمدة مركز بنها بالقليوبية، والحاج موسى مركز الفتح بأسيوط، وبشتامى مركز الشهداء بالمنوفية، والصفراية مركز أبشواى بالفيوم.

جهود مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم

وأشارت إلى جهود مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن، وهي فحص مليون و680 ألف سيدة منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020، ويشارك في المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي ومتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوماً، فضلاً عن وجود 303 مستشفى لتحويل الحالات التي تعاني من ارتفاع السكر بالدم أو التي لديها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج، والمبادرة تشمل 90 مركزاً لفحص فيروس B، وفيرس نقص المناعة البشري، و163 مركزاً لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية.