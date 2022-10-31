خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر بالدقهلية.. الأماكن والمواعيد

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خريطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهرنوفمبر المقبل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحاً أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية والكشف والعلاج مجانا، وتتضمن الخطة إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين في مناطق بلقاس وميت غمر وجمصة وشربين.

وقال «مكين»، في بيان صحفي، إن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير، أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر 2022

وأضاف أن القوافل العلاجية بمحافظة الدقهلية خلال شهرنوفمبر تضم كل واحدة عدد 10 عيادات وهي «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، أسنان، أنف وأذن، نساء وتوليد، تنظيم أسرة»، وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالي:

- قرية موسى العربي في بلقاس 31 أكتوبر و1 نوفمبر

- قرية القيطون بمركز ميت غمر 7 و8 نوفمبر

- قرية 37 الدرافيل في بلقاس 11 و12 نوفمبر

- قرية منشأة شومان في جمصة 14 و15 نوفمبر

- قرية 55 أبو ماضي في بلقاس 21 و22 نوفمبر

- قرية أم الرزق بمركز شربين 28 و29 نوفمبر.

وصول الخدمة الطبية لكل مواطن

وأكد «مكين» على أن وزارة الصحة تعمل على وصول الخدمة الصحية إلى كل مواطن مهما كان مكانه، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.