خريطة القوافل الطبية في قرى ومدن دمياط خلال شهرين.. الكشف والعلاج بالمجان

تنظم مديرية الصحة بدمياط، قوافل طبية مجانية في جميع التخصصات، تجوب قرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتستمر لمدة يومين، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية فضلا عن صرف الأدوية.

وحصلت «الوطن» على خريطة القوافل الطبية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إذ بدأت القافلة الأولى في مركز كفر سعد اليوم وتستمر حتى غدٍ.

خريطة القوافل الطبية بقرى ومراكز دمياط

ومن المقرر تنظيم قافلة طبية في عزبة حماد التابعة لمركز كفر البطيخ، يومي 9 و10 من نوفمبر الجاري، بينما يجرى تنظيم قافلة طبية في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر في قرية الركابية التابعة للمركز نفسه.

وفي قرية أم الرضا الجديدة، يجرى تنظيم قافلة طبية يومي 21 و22 من ديسمبر، وتوجه القافلة إلى قرية جمصة غرب التابعة لمركز كفر البطيخ يومي 23 و24 من ديسمبر، قبل أن تختتم القوافل خطتها لهذا العام في مدينة دمياط الجديدة، يومي 30 و31 من الشهر نفسه.

تخصصات طبية متنوعة بالمجان

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن القافلة تشمل تخصصات الطبية متنوعة بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحاً أن القوافل عالجت 507 آلاف مريض من بداية العام حتى الآن، وجرى التعامل معهم بأقسام الطوارئ، كما أجريت 17252 عملية جراحية في مختلف التخصصات خلال الفترة ذاتها بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة.