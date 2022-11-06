خريطة انتشار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تنتشر القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الصحة، وتغطي القوافل بشكل خاص المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

12 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل الطبية ضمن حياة كريمة ستنطلق اليوم في 3 محافظات بمناطق ك 21 الذراع البحري مركز العجمى بمحافظة الإسكندرية، وأبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، والصدقية مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، على أن يتم إطلاق 9 قوافل طبية أخرى، يومي 7 و8 نوفمبر بمناطق الأربعين 4 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وكوم الطرفاية مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والقيطون مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وسيدنا هود مركز الحمام بمحافظة مطروح، وشروق مركز الزينية بمحافظة الأقصر، ووحدة ك 17مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والمتوكلين مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ووحدة الحرية مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومركز طبي العوضي حي البساتين بمحافظة القاهرة.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن القوافل تضم عددا من التخصصات الطبية منها الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.