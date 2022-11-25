رئيس حزب المواطنة: بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر «مغلوط»

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، إن البرلمان المصري يعبر عن إرادة الشعب بالكامل، وقد دأبت المنظمات الحقوقية الأجنبية على إعداد تقارير مغلوطة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، ولا أساس لها من الصحة، واهتم بها البرلمان الأوروبي نظرا للعلاقات المتبادلة بينهما.

ضمانة قانونية وحقوقية

وأوضح «التهامي» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن التقاضي في مصر، على 3 درجات وهو ما يعطي المتقاضي ضمانة قانونية وحقوقية لن نجدها في بلد آخر، مؤكدا أن مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، وتلك التقارير لن تؤثر في الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان.

وأكد رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن القانون يوضح أن من يرتكب جريمة داخل حدود القطر المصري يعاقب بالقانون المصري مهما كانت جنسيته، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، يعد انتهاكا بعيد المدى.