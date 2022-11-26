العثور على جثة مسن في الشارع بالسلام.. والتحريات: لا شبهة جنائية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لمسن في أحد الشوارع بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

تحليل البصمة الوراثية

وطلبت الأجهزة الأمنية إجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بأي شخص يتعرف عليه، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام في محاولة لكشف هويته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور أنها لمسن في العقد السابع من العمر، وأنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون السبب مرضي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.