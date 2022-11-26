طقس اليوم بالغربية.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة في المساء

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم السبت، سطوع الشمس وصفاء السماء، بالتزامن مع وجود تحذيرات من حدوث تقلبات في الطقس، خاصة بعد تعرض البلاد أمس إلى موجة من الطقس السيء المصحوب برياح متوسطة وأمطار خفيفة.

توقعات بسقوط أمطار اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يشهد مساء اليوم انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق

وشهدت بعض الطرق الواصلة بين مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، شبورة مائية صباحا، ورفعت إدارة مرور الغربية، الحالة القصوى وانتشار الأكمنة المرورية على الطرق لتنظيم حركة المرور، مع مطالبة قائدي السيارات الالتزام بالسرعة المطلوبة للحفاظ على سلامتهم والحد من حوادث السير.

تشكيل غرفة عمليات

من جانبه، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في طوارئ على مدار اليوم، للتعامل مع الأمطار وحالة الطقس، بالإضافة لانعقاد دائم لغرفة الطوارئ لتلقي الشكاوى من المواطنين، والتعامل بشكل فوري معها، وأيضا تواجد سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة.