عاجل.. فتح ميناء العريش بعد استقرار الأحوال الجوية

أعلنت الجهات المسؤولة بميناء العريش البحري، فتح أبواب الميناء مرة أخرى أمام حركة الملاحة، بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت الهيئة العامة للموانئ البحرية بقناة السويس، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى بالفعل إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن حالة الطقس، لافتًا إلى استعداد السفن الخاصة بنقل المنتجات والبضائع للإبحار بعد تجهيز شحنة التحميل في الميناء.

ترقب واستعداد لأي طوارئ بميناء العريش

وكانت الهيئة العليا للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أعلنت في وقت سابق إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الرياح والأمطار والأوضاع المناخية غير المستقرة، وأوقفت حركة الإبحار والملاحة بشكل تام، ورفع حالة الطوارئ القصوى داخل الميناء؛ استعدادًا لأي طوارئ قد تحدث.

الجدير بالذكر أن موجة باردة صحبتها رياح محملة بالأتربة ضربت مدن وقرى شمال سيناء، ارتفعت على أثر ذلك أمواج البحر، وغطت الغيوم سماء المنطقة.

شفط المياه الراكدة بشوارع العريش

وقام مجلس مدينة العريش بالعمل على شفط المياه الراكدة من شوارع المدينة، وتحديدا من مناطق تجمع رواكد المياه بوسط المدينة وشارع البحر وطريق المستشفى والبريد مول القصاص وميدان الرفاعي.