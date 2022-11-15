«الأرصاد» تحذّر من اضطراب الأحوال الجوية: بانتظارنا 3 أيام غير مستقرة

يستمر تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، خاصة في مطروح والإسكندرية والعلمين والضبعة، ومع تقدم اليوم، تمتد السحب الممطرة على شمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية للبلاد، وعلى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، ومدن القناة، وجنوب البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة.

اضطراب الأحوال الجوية

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، من اضطربات وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نظرا لتعرض البلاد لكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، يقابلها امتداد لمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، ما يزيد فترات الطقس الغائم على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبري، كما يزيد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وأوضحت غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة العظمى والصغرى تختلف في بعض المدن بمقدار 12 درجة بين النهار والليل، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على جميع مدن الجمهورية كافة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21