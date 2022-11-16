«القوى العاملة» تكشف عن خطة دولية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والاستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين، ومن آليات وإدارات الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، على أن تمتد الحملة من الداخل إلى الخارج، وتتضمن «الرؤية والرسالة والأهداف والجماهير والشراكات، وإعداد الاستراتيجية القائمة على تحليل الجمهور المستهدف وطرق الوصول إليه، وتحديد حقوق الباحثين عن عمل، والعاملين الحاليين في الخارج، وتوفير الوعي بالحقوق والواجبات وبطرق الحصول على فرص عمل بالخارج، وبتقديم الشكاوي والتقارير حال حدوث أي إساءة أو عملية نصب واحتيال».

وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيان عنها، أنّها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مشروع «تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، يتضمن تنفيذ عددا من الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب، وتطوير آليات التعاون، ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف المشروع.

حماية الباحثين عن عمل

وأوضح ممثلو المشروع من الجانب الإسباني، أهمية الحملة الإعلامية التي ستحقق تلك الأهداف، وصياغة وتنفيذ إطار حملة بهدف رفع الوعي بشأن كيفية السعي وضمان الحصول على وظائف بالخارج بطريقة ملائمة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والعمل في البلدان الأخرى، والتوعية بالتشريعات الوطنية وسبل حماية الباحثين عن عمل والعاملين الحاليين داخل مصر، وذلك في إطار رسالة معلوماتية وايجابية ومقنعة ومؤثرة وتعكس التغيرات الإيجابية الناتجة عن الحلول البديلة.

في بداية اللقاء، رحبت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بالحضور، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات المعنية بشؤون العمالة المصرية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة.

تأهيل علمي لسوق العمل داخليا وخارجيا

وأشار عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى حرص وزارة القوى العاملة مؤخرا على نشر الوعي وتوفير المعلومات الحقيقية، والتحلي بالمصداقية تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والتأكيد على توعية المواطن وتأهيله بشكل علمي لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد خضر حرص إدارة الإعلام بالوزارة، على تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق مع المشروع بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، وإعداد تقارير وبيانات عن المشروع وطبيعته وأهميته للشباب.

رصد الشائعات وتكذيبها

وأضاف المستشار الإعلامي، أنّ الوزارة تمتلك العديد من الآليات الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية، لتنبيه وتحذير المواطنين بالأعمال المشبوهة والمخاطر التي تواجههم من الانسياق للصفحات الوهمية أو الإعلانات المنشورة من خلالها، وتتابع لحظيا وترصد كل تلك الشائعات وتكذّبها على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، في إطار خطة للتوعية والتحذير واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

وأكد أنّ الوزارة تمتلك عددا من الآليات للعمل بالداخل والخارج في المشروع، ومنها المكاتب العمالية في الدول العربية والأجنبية، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما أنّ هناك مجلة متخصصة تابعة للوزارة تسمى «مجلة العمل» تأست منذ عام 1963 تم وضع خطة إعلامية جديدة فيها تبرز أهم قضايا العمل على الساحة الداخلية والعربية والدولية، كما تم تصميم موقع إلكتروني يومي باللغة العربية والإنجليزية لها، سيتم إطلاقه قريبا، لنشر التوعية الخاصة بأهداف المشروع.

أهداف المشروع

وأشارت رشا عبدالباسط، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، إلى أهمية مشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، مشيرة إلى خلفية التعاون بانعقاد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع خطة العمل المستقبلية والفئات المستهدفة والجهات المشاركة بين فرق العمل من الوزارة واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لتحقيق أهداف المشروع، وبينها تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا وذلك بتحقيق المحددات الآتية، وتعزيز المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات في مجال الحوكمة مع إيلاء اهتمام خاص للبيانات المتعلقة بقابلية التوظيف، وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية في مجال حوكمة الهجرة ،والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية غير النظامية والفرص البديلة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية بالوزارة، ومحمد عبد الفتاح منسق الاعلام بوزارة القوى العاملة ، ومحمد عبد الرحمن عضو المكتب الاعلامي للوزارة، وشيماء يوسف عضو المكتب الاعلامي للوزارة ، ومصطفى صلاح مصطفى منسق مشروع بإدارة التمثيل الخارجي، ومن جانب المشروع: الدكتور خالد النقادي عضو الأمانة الفنية ومدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وثيودورا ديامنوبولوس، وبلانكا ريمون، ومونيكا جونزالس مدير مشروعات بالمكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة.