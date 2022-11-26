سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، وسجل ثباتا ملحوظا مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما أعلنته مواقع البنوك الأجنبية والحكومية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ونوضح في التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، إذ جاءت قيمته مختلفة كليا في البنوك الحكومية عن البنوك الأجنبية، وهي كالتالي:

- وصل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم السبت بنحو 25.41 جنيه للشراء، و25.62 جنيه للبيع.

- سجل اليورو في بنك قناة السويس اليوم السبت، سعر 25.44 جنيه للشراء و25.68 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم السبت 25.41 جنيه للشراء و25.68 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 25.42 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع.

- جاء سعر اليورو في بنك cib اليوم السبت عند 25.45 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع.

- سجل اليورو في البنك المركزي المصري اليوم السبت، 25.52 جنيه للشراء، و25.61 جنيه للبيع.

- وصل سعر اليورو اليوم السبت في بنك أبو ظبي الإسلامي 25.49 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع.

- سجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي بالبنك الأهلي اليوم السبت سعر 25.41 جنيه للشراء، 25.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس، بلغ نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، فيما استقر عند 24.56 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع في إيجي بنك.