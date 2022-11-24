سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، اختلافا طفيفًا مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما أعلنته مواقع البنوك الأجنبية والحكومية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

وتشهد محركات البحث، زيادة في المعدلات الخاصة بالبحث عن سعر العملات الأوروبية التي تؤثر على المنظومة الاقتصادية، منها سعر اليورو اليوم.

وسجلت العملة الأوروبية بالبنك الأهلي سعر 25.44جنيه للشراء، 25.62 جنيه للبيع، وجاء سعرها داخل بنك مصر بنحو 25.44 جنيه للشراء، و25.62 جنيه للبيع، وسجلت في بنك قناة السويس، سعر 25.19 جنيه للشراء و29.37 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 25.44 جنيه للشراء و25.68جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

وبلغ سعره في بنك الإسكندرية نحو 25.44 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع، وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.48 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع، وسجلت في البنك المركزي المصري، سعر 25.28 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع، ووفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو 25.51 جنيه للشراء، و25.68 جنيه للبيع.