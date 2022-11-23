سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنوك المختلفة

يتابع المستثمرون المصريون والعرب، المتابعين للقطاعات الاقتصادية وأسواق المال والأعمال، بشكل يومي على مدار الساعة، كل التحديثات السعرية التي تطرأ على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

ومن هنا تشهد محركات البحث، البحث عن آخر التحديثات في العملات الأوروبية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية، منها سعر اليورو اليوم.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المختلفة

تغيرات مختلفة تشهدها أسعار العملات في نهاية التعاملات، منها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية.

- سجل العملة الأوروبية اليورو بالبنك الأهلي نحو 25.21جنيه للشراء، 25.38 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 25.21 جنيه للشراء، و25.38 جنيه للبيع.

- وصل فى بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو نحو 25.19 جنيه للشراء و29.37 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو، بالمصرف المتحد 25.20 جنيه للشراء و25.43جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- بلغ في بنك الإسكندرية نحو 25.22 جنيه للشراء، و25.43 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري، نحو25.12 جنيه للشراء، و25.21 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو25.27 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.05 جنيه للشراء، و25.39 جنيه للبيع.