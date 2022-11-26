انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق كبرى لمدة 3 ساعات في الإسكندرية.. اعرف المواعيد 

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 8 مناطق كبرى بما فيهم من شوارع جانبية عدة في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب ما أعلنته شركة كهرباء الإسكندرية فإن الانقطاع يبدأ من الساعة 9 صباحا على أن تعود الكهرباء في 12 من ظهر اليوم بشكل طبيعي عقب انتهاء أعمال الصيانة التي تتم.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتشهد مناطق شرق الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية وهي كالتالي:

- سیدي بشر: «شارع خالد بن الوليد - شارع محمود رضا - فندق رمسیس ریجنسی - شارع میناء أغادير - شارع بن طاهر عمارة فريال - جمعية ثمرة السلام».

- سابا باشا: «شارع إبراهيم العطار - شارع الأمير جميل خلف الهيئة - شارع لافيزون - شارع اسماعيل مخلوف خلف سينما ليلى - شارع عبد الحميد العبادي أمام مسجد الهدايا - شارع عبد الفتاح رستم جليم - شارع عبد السلام عارف - شارع عبد الحميد الديب بجوار عمارات الهيئة».

- المندرة: «حجرة تبريد الأمل شارع 611 – شارع عمر بن الخطاب -شارع دار السلام خلف المعهد الديني - شارع حدائق سيدى بشر - شارع أحمد مرسى»

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

كما تشهد مناطق وسط وغرب الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية وهي كالتالي:

- الإبراهيمية: «1206 شارع كوتاهية - 158 شارع بورسعيد برج الثغر».

- محرم بك: زين العابدين

- الجمرك: زاوية القطن انسطاسي.

-العامرية: المنطقة الحرة.

- برج العرب: مزلقان بهيج في قرى 1 و2 و3.