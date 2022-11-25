خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات الكهرباء قطع الكهرباء عن بعض الأماكن غدًا في 5 محافظات، للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية بمحافظات شمال الدلتا الدقهلية َكفر الشيخ ودمياط ومحافظة سوهاج ومحافظة المنيا.

أفادت محافظة المنيا في بيان لها فصل التيار الكهربائي غدا السبت بعدة أماكن للصيانة الدورية محددة أماكن فصل التيار الكهربائي بشارع الجراج وشارع الثورة وشارع الأميرية وعزبة قواطين، من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا

وصرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بفصل التيار الكهربائي غدا السبت، بناءا على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا نظرا لأعمال الصيانة وذلك بداية من فجر السبت الموافق من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 7 صباحا، لمدة 3 ساعات.

حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أماكن انقطاع الكهرباء غدا السبت، عن قرية بني حرب وبنجا وبني هلال ونجع الأعسر ونجع الحلاوي والحريدية.

قطع الكهرباء بسوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي غدا السبت للصيانة وحددت أماكن قطع الكهرباء عن «أكشاك أبوالليف، وحلقة السمك، والمشايخ، الصياد، المجلس، والمصنوعات، والشبان المسلمين، والحوزه، التأمينات، وكشك كنيسة الملاك، والراهبات، والنادي، والمنفذ، إسلام السنجق، المشتل، وحسيبو، والسلخانة، وأبوبكر الصديق لإجراء الصيانة بلوحة رقم 1 جرجا بداية من الساعة الـ 9 حتى نهاية العمل.

قطع الكهرباء بشمال الدلتا

بينما أفادت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل الكهرباء بمحافظة دمياط عن مدينة الزرقاء والشعراء والقراء التابعة لهم.

وقطع الكهرباء عن محافظة كفر الشيخ بمدن بيلا وكفر الشيخ ودسوق والقرى التابعة لهم، وبمحافظة الدقهلية بمدن المنصورة وطلخا والمنزلة والقرى التابعة لهم بداية من الـ 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.