العثور على جثة شاب مجهول الهوية في منزل مهجور بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل منزل مهجور في منشأة ناصر، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية.

تحليل البصمة الوراثية

كما قررت الأجهزة الأمنية إجراء تحليل البصمة الوراثية تمهيدا لكشف هوية المتوفى، وأمرت النيابة العامة بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام في محاولة للتعرف على الهوية.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على الجثة، لمعرفة هل حدثت الوفاة في مكان العثور أم في مكان آخر، وتم إلقاء الجثة عن طريق أحد الأشخاص.

تفاصيل البلاغ

وتلقى مأمور شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل أحد المنازل المهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.