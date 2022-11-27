اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022

تعلن الجامعات الحكومية والخاصة اليوم، نتيجة الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية

وشدد رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات والتوجيهات المتعلقلة بالانتخابات من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

انتخابات الجامعات

كشف الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، عن الإعلان للكشوف المبدئية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، على أن تبدأ الخميس المقبل الجولة الدعائية، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جولات الانتخابات الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام متتالية تنتهي الخميس بإعلان رؤساء الاتحادات، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن اليوم سيتم الكشف عن القوائم المبدئية المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022 - 2023 موضحا أنه بدءا من غدا سيتم تلقي الطعون وتستمر فعاليات الانتخابات الطلابية حتى تنطلق الجولة الأولى لها يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب وأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.