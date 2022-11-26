«طاقة النواب»: تقرير البرلمان الأوروبي به مغالطات.. ومصر لا تقبل إملاءات

اتهم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي بالتحيز ضد الدولة المصرية، وصياغة تقارير وبيانات مغلوطة للضغط على مصر من خلال ملف حقوق الإنسان.

وأضاف «عوض الله»، أن التقرير الذي أصدره البرلمان الأوربي يحتوي في مجمله على مغالطات وعدم معرفة، حيث ادعى استمرار حالة الطوارئ رغم إلغائها، وأن هناك إعدامات للأطفال، رغم القانون المصري يمنع حبسهم من الأساس وليس فقط الإعدام، وهي افتراءات تؤكد ضعف وهشاشة الاتهامات.

مصر لا تقبل إملاءات من أحد

وشدد النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن مثل هذه التقارير تصدر منذ فترة لمحاولات الضغط على مصر في ملف حقوق الإنسان، إلا أن مصر لا تقبل إملاءات من أحد، وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها دولة ذات سيادة مستقلة.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كل ما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي محض مغالطات يسهل الرد عليها، إلا أن التوقيت يثير الشكوك بعد نجاح مصر أمام العالم في تنظيم قمة المناخ «cop 27»، والتي أبهرت العالم، وتسعى بعض المنظمات الممولة ضد مصر محاولة إفساد النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

وشدد «عوض الله»، على الرفض الكاسح من كل الأوساط المصرية وردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية، والتي تتواصل هي خير رد على البرلمان الأوروبي.

احترام القضاءالمصري

وأكد رئيس «طاقة النواب»، رفض أي ضغوط، حيث لم يعد من المقبول استمرار البرلمان الأوروبي في هذا الأسلوب الهجومي، منقادا وراء بعض المزاعم دون التحقق، لافتا إلى أن اعتياد البرلمان الأوروبي صياغة تلك التقرير مرفوض، ولابد من ردود أقوى خلال الفترة المقبلة إذا تم الاستمرار على هذا النهج، والذي يعتمد على الشائعات والمعلومات المغلوطة من منظمات ممولة مثل «هيومان رايتس واتش».

وأوضح «عوض الله»، الرفض التام لأي تعرض للقضاء المصري، مطالبا باتخاذ خطوات للرد على هذا الأمر، مشيرا إلى أن عدالة وتاريخ القضاء المصري الشامخ مشهودا بها عالميا وليست مجال أو محل تقييم من أحد.