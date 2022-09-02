برامج جامعة الملك سلمان الدولية.. التقديم مستمر حتى نهاية سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار قبول الطلاب بالجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022-2023 «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة» وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها بذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية، بحسب ما أعلنت عنه في بيان لها.

برامج جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، كافة التفاصيل الخاصة ببرامج جامعة الملك سلمان الدولية وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

مجال العلوم الهندسية

- برامج هندسة العمارة.

- برامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

- برامج هندسة الطاقة.

- برامج هندسة الميكاترونيات.

- برامج هندسة وإدارة الإنشاءات.

مجال هندسة الحاسبات

- برامج هندسة الحاسب وتضم: مسارات «النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني».

- برامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسبات

- برامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

- برامج علوم الحاسب ويضم: مسارات «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات»..

- برامج علوم الذكاء الاصطناعي.

مجال الصناعات التكنولوجية

- برامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف.

- برامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج.

- برامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

مجال العلوم الأساسية المُتقدمة

- برامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برامج كيمياء البترول.

مجال الزراعات الصحراوية

- برامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

مجال العلوم الصيدلية

- برامج الصيدلة الإكلينيكية «Pharm - D».

مجال الطب البيطري

- برامج الطب البيطري.

مجال التمريض

- برامج علوم التمريض.

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- برامج الاستثمار والتمويل.

- برامج المحاسبة ونظم المعلومات.

مجال اللغات التطبيقية

- برامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية.

- برامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية.

مجال السياحة والضيافة

- برامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

مجال الفنون والتصميم

- برامج العمارة الداخلية.

- برامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

الشهادات المُعادلة التي يحق لها التقديم

- التعليم الأزهري.

- شهادات مدارس المُتفوقين ومدارس النيل.

- الشهادات العربية.

- الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها.