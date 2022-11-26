سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

اختلاف طفيف سجله سعر الريال السعودي اليوم، السبت، في بداية التعاملات الصباحية عن أسعار أمس الجمعة التي سجلت ثباتا في عملة الرياض داخل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

واستمرارا لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الريال السعودي الذي اختلف سعره في البنوك الحكومية عن الأجنبية على هذا النحو:

سعر الريال السعودي الآن

- في البنك الأهلي اليوم، وصل سعر الريال السعودي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي إلى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وذلك في بنك مصر.

- سعر العملة السعودية اليوم السبت، إلى6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

- سعر العملة في المصرف المتحد 6.31 للشراء، و6.55 جنيه لعمليات البيع.

-سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سجل الريال اليوم السبت في بنك أبو ظبي الإسلامي، 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 6.48 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية السبت 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.