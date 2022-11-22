سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

تباين سعر الريال السعودي، اليوم، في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية، إذ شهدت العملة العربية ارتفاعًا طفيفًا يقدر بنحو قرش واحد في عمليات البيع والشراء.

وتعرض بوابة «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية، كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاءت أسعار العملات العربية، وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 6.50 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع نحو قرش واحد ليسجل 6.53 جنيه.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

وجاء سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى 6.50 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 6.51 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اختلافًا طفيفًا في البنوك الخاصة، بداية معاملات اليوم، وسجل بالمصرف المتحد سعر صرف لريال السعودي للشراء 6.30 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي (CIB)، وسجل 6.49 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، وسجّلت لوحة أسعار العملات في (EG bank) نحو 6.53 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء نحو 6.49 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليحافظ على نفس قيمته منذ أمس عند 6.47 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 6.53 جنيه، وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.48 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 6.53 جنيه.