سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

ما زال سعر الريال السعودي مستقر في البنوك الحكومية المصرية، في حين يواجه بعض التذبذب البسيط في العربية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويتراوح التذبذب بين 2 لـ3 قروش، وفقا لما كشفت عنه بداية التحديثات الصباحية لأسعار العملات المختلفة بالبنوك اليوم.

السطور التالية ترصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث يحظى بعمليات بحث كبيرة من جانب المصريين.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري، في بنك قناة السويس 6.48 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية بلغ اليوم 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- وبالبنك الأهلي اليوم نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي بلغ في بنك CIB اليوم، 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- وصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وذلك في بنك مصر.

- سعر العملة السعودية اليوم، بلغ نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، فى البنك المركزى المصري.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.31 للشراء، و6.55 جنيه لعمليات البيع.

- بلغ سعر العملة السعودية، بالبنك المصري الخليجي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- سجل اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.