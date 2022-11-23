سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ما زال سعر الريال السعودي غير مستقر في البنوك العربية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويتراوح التذبذب بين 2 لـ3 قروش، وفقا لما كشفت عنه بداية التحديثات الصباحية لأسعار العملات المختلفة بالبنوك اليوم.

السطور التالية تشهد رصدا لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، باعتباره إحدى العملات التي تحظى بعمليات بحث واسعة من جانب المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري، بالبنك الأهلي اليوم نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية بلغ اليوم 6.48 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- في بنك قناة السويس 6.48 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم، 6.50 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- في بنك مصر وصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- كشف البنك المركزي عن سعر العملة السعودية اليوم، عند نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.30 للشراء، و6.54 جنيه لعمليات البيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك الأجنبية

- بلغ سعر العملة السعودية، بالبنك المصري الخليجي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، بلغ 6.52 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.