سعر القطن اليوم.. قنطار «جيزة 96» يسجل 5 آلاف جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر القطن اليوم السبت شهد مفاجأة مدوية، وذلك لما انتهت إليه هيئة التحكيم واختبارات القطن في منطقة سموحة بالإسكندرية، من تحديد كل صنف منزرع من القطن المصري طويل التيلة، ليسجل قنطار القطن جيزة 96 مبلغ 5000 آلاف جنيه، وجيزة 92، و94، و97 بسعر يبدأ من 4500 جنيه، حتى 4750 جنيها، طبقا لجودة القطن في حالة الفرز والاختبارات عن كل قنطار قطن، وذلك خلال عقد المزادات العلنية.

سعر القطن اليوم وقرارات التحكيم

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن قرارات هيئة التحكيم خلال اجتماعها مؤخرا، قد شمل هذا السعر السابق ذكره جميع الأقطان المنتجة هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية، للوجهين البحري والقبلي، وهو أمر قد وحد أسعار القطرين في خطوة هامة جدا لمزارعي القطن في مصر دون تفرقة في سعر القطن اليوم حسب كل صنف قطن منزرع دون الآخر.

سعر القطن اليوم وأصناف المنزرع

يذكر أن المنزرع من أصناف القطن في محافظات مصر أصناف جيزة 92 وجيزة 94، و جيزة 97، وجيزة 96 الذي يعد الاعلى سعرا بين تلك الأصناف، كما يتم زراعة جيزة 93 ولكن بمساحات لا تتخطى 70 فدانا من المنزرع، وهو الأمر الذي يتم من خلال تلك الأصناف السابق ذكرها تحديد سعر القطن اليوم.