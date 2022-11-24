سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات.. تراجع «طويل بحري» 50 جنيها

شهد سعر القطن اليوم في المحافظات تراجعا طفيفا لصنف «طويل بحري» بقيمة 50 جنيها، وذلك خلال التعاملات الصباحية التي عُقدت في عدد من المزادات، ليسجل سعر القنطار 4900 جنيه، بينما سجل سعر قنطار «طويل قبلي» 4300 جنيه، وسط تراجع 100 جنيه للقنطار.

سعر القطن اليوم الخميس

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم شهد تراجعا في سعر قنطار «طويل بحري»، وكذلك «طويل قبلي»، نظرا لعدم إقبال المزارعين بشكل كبير على عمليات البيع من خلال المزادات التي تُعقد على مستوى الجمهورية، ورغبتهم في زيادة سعر القنطار كما كان مع بداية جني المحصول بـ5 آلاف و500 جنيه من قبل الشركات المسوقة لمحصول القطن، خاصة أن السعر العالمي للقطن يشهد تحريكا جيدا خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري.

سعر القطن اليوم في الوجهين القبلي والبحري

وأشار الدكتور محمد أبواليزيد، أن سعر القطن اليوم يتم تحديده من خلال عمليات التداول طبقا لمؤشر بورصة أمريكا، مشيرا إلى أن القطن المصري له مميزات عديدة تجعله رقم «1» على مستوى قطن «الشعر» على مستوى دول العالم أجمع، وذلك لجودة أصناف التقاوي المنزرعة من جيزة 93، وجيزة 94، و96، و97، المنزرع بها مساحة 317 ألف فدان قطن في محافظات الجمهورية.