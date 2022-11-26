ضبط «عصابة تزوير المحررات الرسمية» بـ11 «جواز سفر» في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بالاشتراك مع إحدى السيدات ومقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما من راغبي الحصول عليها.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم الأول يصطنع ويزور تلك المحررات بينما تتولى الثانية استقطاب عملائهما راغبي شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهما، متخذان من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات والأوراق البعض منها بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات معدة للاستخدام منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي - جهـاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامب.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.