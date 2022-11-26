مدير «تطوير الدائري»: انتهاء المرحلة الثانية من المشروع في عام 2024

أكد المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، حيث شملت توسعة وتطوير المسافة من (المريوطية - المنيب - الأوتوستراد - القاهرة الجديدة - السلام - مسطرد - إسكندرية الزراعي)، والمسافة من تقاطع (المنصورية - طريق الفيوم - تقاطع طريق الواحات)، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توسعته في المرحلة الأولى 76 كم، موضحا أنه يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية من الطريق الدائري منتصف 2024

وقال «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم الانتهاء من تطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائري منتصف 2024، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الطريق عقب انتهاء تطويره وتوسعته أصبح 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيس الترددي السري BRT، موضحا أن الطريق عند كوبري المنيب سيكون 8 حارات في كل اتجاه.

تطوير الطريق الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري

وأوضح ، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، أن تطوير الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، إذ أن المرحلة الثانية من الطريق تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وكذلك قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي- وصلة الواحات والمريوطية- المنصورية بإجمالي طول 34 كم، منوها إلى أنه جاري العمل على تنفيذ وترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع.

إجراءات مشددة ضد كورونا بجميع مناطق المشروع

وأشار، إلى أنه بيتم بشكل دوري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة في كافة مناطق المشروع، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري.