مدير مشروع الطريق الدائري: جار ترسيم 33 محطة لتسيير الأتوبيس الترددي

قال المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، إنّه جار الانتهاء من ترسيم وتخطيط 33 محطة أعلى الطريق الدائري، لتسيير الأتوبيس الترددي السريع، مشيرا إلى أنّ العمل متواصل لتطوير وتوسعة الدائري، لتخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما أنّ جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين.

الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص أعلى الدائري

وأضاف سليمان لـ«الوطن»، أنّ الأتوبيس الترددي السريع BRT سيكون بديلا لسيارات الميكروباص أعلى الطريق الدائري، وعقب الانتهاء من تطوير وتوسعة الدائري، سيتم منع سير الميكروباص عليه نهائيا، موضحا أنّه جار العمل على إنشاء حارات منعزلة ومسارات ومحطات لتسيير الأتوبيس الترددي.

الأتوبيس الترددي السريع وسيلة عصرية وآمنة وسريعة

وأوضح مدير مشروع الطريق الدائري، أنّ الأتوبيس الترددي السريع BRT وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، وتعمل على توفير استهلاك الوقود، مؤكدا أنّ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري تتم طبقا للمواصفات العالية، للقضاء على الزحام والاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري، منوها بأنّه جار إزالة المواقف العشوائية من على الدائري، وإنشاء مواقف أسفل الطريق الدائري، للميكروباصات.

الأتوبيس الترددي السريع يسير في حارات منعزلة

وأشار سليمان، إلى أنّه سيتم تخصيص حارتين منعزلتين منتصف الطريق الدائري، لسير الأتوبيس الترددي السريع، مؤكدا أنّ الطريق الدائري سيكون مراقبا بالكامل بشبكة كاميرات لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكي الذي سيتم تطبيقه على الطرق السريعة، كما سيتم تنفيذ شبكة إنارة جديدة على طول مسار الطريق لإنارته ليلا لمواجهة الحوادث التي تقع عليه وتغيير شكل الطريق، لافتا إلى أنّه سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين.