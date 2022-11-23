«الطرق والكباري» تعلن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الدائري

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تواصل العمل على ترسيم محطات الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، مشيرا إلى أن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي السريع، سيكون يناير المقبل، إذ أنه سيكون بديلا للميكروباص، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق، للانتهاء من تطوير الدائري، ومحطات الترددي.

تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الدائري

قال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، بدلا من سيارات الميكروباص، ولن يسمح لسير الميكروباص أعلى الدائري مرة آخرى، لافتا إلى أنه جرى إزالة جميع المواقف العشوائية من على الطريق الدائري، وسيتم عمل مواقف للميكروباص تحت الطريق الدائري، للتسهيل على الركاب.

الأتوبيس الترددي السريع يسير في حارات منعزلة

أوضح حسام الدين، أنه سيجر تسيير الأوبيس الترددي السريع في حارات منعزلة أعلى الطريق الدائري، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي، سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مضيفا أن العمل جار على قدم وساق، للانتهاء من تطوير الطريق الدائري، الذي سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، علاوة على تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من حوادث الطرق.

كورونا لم تؤثر على ترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع

وأشار حسام الدين، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أى تأثير على ترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، وأن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها بصفة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العمال والمهندسين والفنيين، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي السريع يهدف إلى تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري.