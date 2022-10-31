أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، تجهيز 54 فرقة إغاثة، لمواجهة الأمطار والسيول التي من الممكن أن تحدث في المحافظات خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة استعدت جيدا لموسم الشتاء، وهناك متابعات دورية لنشرة الأرصاد الجوية، للعمل على التدخل السريع في أي محافظة، حال حدوث الأمطار والسيول، لحماية المواطنين، وسحب تراكمات المياه من على الطرق السريعة لمنع تعطل حركة المرور.

غرفة عمليات لمتابعة النشرات الجوية

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة النشرات الجوية لحظة بلحظة، للاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثهما في أي محافظة.

وتابع أنه يجرى نشر جميع معدات الأمطار على الطرق السريعة، للتدخل السريع في سحب وشفط تراكمات الأمطار من على الطرق، لمنع حدوث أي أزمات مرورية تنتج عن مياه الأمطار.

جاهزون لمواجهة السيول

وأكد رئيس الطرق والكباري، أن الهيئة جاهزة تماما لمواجهة السيول حال حدوثها في أي وقت، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية قامت بصيانة جميع مخرات السيول بالطرق السريعة في جميع محافظات الجمهورية، قبل بداية فصل الشتاء بنحو 3 شهور، وذلك لمنع حدوث أي معوقات أو مشكلات على الطرق حال حدوث السيول.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بالعمل على شفط مياه الأمطار من على الطرق السريعة حال حدوثها أول بأول، لخلق سيولة مرورية لجموع الركاب المسافرين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت اليوم، أن هناك عدة محافظات ستتعرض إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم، وهي: «بورسعيد، رفح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، كما يميل الطقس بها إلى البرودة ليلاً على أن يكون غائما جزئيا.