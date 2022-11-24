تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالجيزة

تباشر الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية الأمر الذي يستلزم غلق كلي لمطلع الطريق الدائري «المنيب»، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة بدءً من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة حتى الانتهاء من الأعمال.

تحويلة مرورية للسيارات القادمة من شبرامنت

ووفقا لبيان صحفي، تتطلب الأعمال إجراء تحويلة مرورية لحركة سير المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران واستكمال السير بطريق المريوطية حتى مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.