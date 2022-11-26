ضبط شاب زوّر أوراقًا رسمية وقدمها لسفارة أجنبية للحصول على تأشيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شاب زور أوراقًا رسمية وقدمها لإحدى السفارات الأجنبية للحصول على تأشيرة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم»، بالتقدم لمسئولي إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكي باسمه «مزور» منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع؛ بهدف إظهار ملائته المالية «على خلاف الحقيقة» مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولي السفارة.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل «الفوتوشوب»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.