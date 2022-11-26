حكاية قصر «الرزميت» في مدينة عدن باليمن.. تحفة معمارية عريقة

«لأكثر من قرنين من الزمن يقف هذا القصر شامخًا بألوانه الجميلة وطرازه المعماري الفريد»، بتلك المقدمة سلَّط برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، الضوء على قصر الرزميت في مدينة عدن باليمن، فهناك مَن يطلق عليه اسم قصر البراق أو قصر الرزميت ، والبعض الآخر يُسميه قصر الشكر أو السلطان العبدلي، نسبة إلى الحكام الذين شيدوه.

القصر كان مقرًا للسلطان عبدالكريم العبدلي

ويُعدُّ قصر الرزميت أحد أهم معالم المدينة التاريخية، وشاهدًا على عراقتها وتراث اليمن السعيد، ويرجع بناء القصر إلى عام 1924، وكان مقرًا للسلطان عبدالكريم العبدلي، وهو شبيه في معماره بالقصور في أوروبا، والمستعمرات البريطانية في الهند، وذكر التقرير أن القصر لا يحمل وجوهًا متعددة لجماليات العمارة فقط، لكنه يحمل أيضًا أسماء عدة، تنوَّعت على مدى تاريخه العريق.

واستعرض التقرير، طوابق القصر المكونة من ثلاثة طوابق، وقسّمه المشيدون إلى قسمين، الأول خاص بالسلطان العبدلي وأسرته، والثاني لإدارة شؤون الحكم وأمور السلطنة.

تحولت ملكية القصر إلى الدولة اليمنية

وتحولت ملكية القصر إلى الدولة اليمنية ليستخدم جانبا منه مقرًا لإحدى الكليات الجامعية، والآخر يسكنه أحفاد السلطان العبدلي، رغم الأضرار التي تعرض لها القصر بفعل الحرب.