أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين.. البلدي بـ145 جنيها

تشهد منافذ وزارة التموين المختلفة إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، نظرا لتوافر جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل بكثير من مثيلتها في المحال التجارية الأخرى، منها منافذ بيع اللحوم الحمراء المنتشرة في جميع أحياء وميادين كل محافظات الجمهورية.

وتعرض المنافذ جميع أنواع اللحوم ما بين طازجة ومجمدة بأسعار أقل كثيرا من الأسعار الموجودة في محال الجزارة المختلفة.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كل ما يحتاج إليه المواطنون من سلع غذائية مختلفة، واللحوم بجميع منافذها أو عبر المجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين اليوم الخميس

- اللحوم من النوع البلدي بـ145 جنيها.

- الكبدة البلدي بـ145 جنيها.

- اللحوم من النوع السوداني الطازجة بـ115 جنيها.

- اللحوم من الضاني الطازجة بـ145 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج بـ130 جنيها.

- لحم البفتيك الطازج بـ140 جنيها.

- السجق الطازج بـ100 جنيه.

أسعار اللحوم في المحال التجارية اليوم الخميس

- البلدي الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا.

- الضأن الطازج يتراوح بين 180 و200 جنيه.

- كباب الحلة الطازج بين 180 إلى 190 جنيها.

- الكبدة الكندوز الطازج بين 160 و180 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك تراوح سعر الكيلو بين 190 و200 جنيه.

- الكيلو الجملي بين 140 و160 جنيها.

- اللحم المفروم البلدي 180 و190 جنيها.

- البتلو بين 170 و190 جنيهًا.

- المفروم البقري البلدي 170 جنيها.

- السجق البلدي 150 جنيها.

- سعر الموزة البلدي بقري 195 جنيها.

- الضأن البلدي بسعر 220 جنيها.